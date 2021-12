Two Weeks To Live – la serie apocalittica con Maisie Williams presto su SKY

Dal prossimo 26 dicembre arriverà su SKY e NOW Two Weeks To Live, una nuova serie con protagonista Maisie Williams, resa celebre da Il trono di spade. La serie appartiene al genere drama apocalittico ma avrà anche un tocco comedy e ci sarà tanta adrenalina nel corso dei sei episodi disponibili da Santo Stefano.

La protagonista di Two Weeks To Live è Maisie Williams nei panni di Kim, una ragazza cresciuta sotto la protezione ossessiva della madre interpretata da Sian Clifford (Fleabag). La serie rappresenta una creazione di Gaby Hull (We Hunt Together) ed è diretta da Al Campbell (Dead Pixels).

Sinossi. Kim è una ragazza cresciuta con la convinzione che il mondo stia finendo. Scappata dalla casa della madre si avventura in un pub per la prima volta nella sua vita. Qui incontra due fratelli. Va a casa con loro e i due decidono di farle uno scherzo: alla ragazza viene mostrato un video raffigurante una vera e propria apocalisse. In particolare, la visione raffigura un’esplosione nucleare che lascia loro solo due settimane di vita. Kim crede così che la fine dei tempi sia sempre più vicina e decide come ultimo atto di cercare vendetta. Come? Cercando di uccidere l’uomo che uccise suo padre davanti ai suoi occhi quando lei era solo una bambina.

Ecco il trailer