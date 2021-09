Emmy 2021 in diretta su SKY e NOW. Ecco come e dove seguirli

La cerimonia degli Emmy Awards 2021 andrà in onda tra pochissimi giorni. L’appuntamento è infatti fissato per il 20 settembre e in Italia coinciderà con la notte tra domenica e lunedì. Quest’anno gli appassionati potranno seguire la diretta sy SKY e NOW. Ecco tutti i dettagli

La cerimonia di consegna delle prestigiose statuette, considerate gli Oscar della TV, sarà visibile su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Serie a partire dalle 00.30 della notte fra domenica 19 e lunedì 20 settembre. La sera di lunedì, invece, dalle 19.40 su Sky Serie e dalle 22.15 su Sky Atlantic un ri-edit con tutti gli highlights della serata.

Fra i titoli in lizza, candidati per i premi principali, molte delle serie sono disponibili su Sky e NOW. Omicidio a Easttown, apprezzatissimo small town mistery con Kate Winslet, oltre a essere nominata come miglior miniserie dell’anno vede il cast sugli scudi nelle rispettive categorie: dalla Winslet candidata come miglior protagonista in una miniserie ai non protagonisti, da Julianne Nicholson e Evan Peters a Jean Smart.

Tra chi cercherà di vincere il titolo di miglior serie drama dell’anno c’è Lovecraft Country – La terra dei demoni. La serie racconta l’epico viaggio fra i generi cinematografici e gli orrori dell’America razzista degli Anni ’50. Fra le serie protagoniste di questa edizione senza dubbio anche L’Assistente di Volo – The Flight Attendant – il thriller dai risvolti da black comedy e The Undoing – Le verità non dette, il thriller con Nicole Kidman che vede candidato Hugh Grant come miglior attore protagonista.

Il comico Cedric The Entertainer presenterà da Los Angeles. Dagli studi Sky commenteranno invece dalle 00.30 dal giornalista Federico Chiarini e alcuni ospiti. Tra loro i giornalisti Guia Soncini e Mattia Carzaniga, la content creator Giulia Valentina e, collegata da Los Angeles, Alessandra Venezia, membro della Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Sarò lei che intervisterà i protagonisti di questa edizione dei premi. Alle 00.30 avrà inizio il pre-show che condurrà al red carpet, dall’1.00, e poi alla cerimonia di premiazione, in onda dalle 2 di notte fra domenica e lunedì.