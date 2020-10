We are who we are cast: Chi è Jordan Kristine Seamon (età e social)

Da questa sera inizierà su Sky e Now TV We are who we are l’attesissima serie di Luca Guadagnino. Il cast è molto ampio e giovane e tra le protagoniste femminili troviamo Caitlin interpretata da Jordan Kristine Seamon. Conosciamo meglio questa attrice e il suo personaggio

Nella serie We are who we are Caitlin diventerà la migliore amica di Fraser. Vive da anni nella base veneta, parla italiano e ha un ottimo rapporto con il padre Richard. Caitlin vede la pubertà e il suo corpo, sempre più femminile, come una forzatura, una trasformazione in qualcosa che non vorrebbe diventare. Le piace essere vista e trattata come un ragazzo. All’apparenza sicura e spavalda nasconde molte fragilità.

Jordan Kristine Seamón dà il volto a Caitlin nella serie e non è ancora molto nota. Non è solo attrice, infatti canta e scrive canzoni. Ha pubblicato un EP Untitled e un album Identity Crisis. Curiosando nei suoi profili social capiamo subito che è una fiera attivista per il diritti civili e della comunità di colore. In generale, lotta per fare del mondo un posto migliore. Ha una cagnolina tenerissima di nome Nova. Infine, ama viaggiare è stata in Italia, Francia e molti altri paesi.

Ecco alcuni post dai social dell’attrice di We are who we are:

