Spider-Man: No Way Home, cosa c’è da aspettarsi dal film MCU?

Uscito il primo trailer in italiano di Spider-Man: No Way Home. Ora finalmente sappiamo qualcosa (o, perlomeno, abbiamo un’idea) su quella che dovrebbe essere la trama del film coprodotto da Marvel e Sony, che chiuderà la trilogia con Tom Holland nelle vesti di Peter Parker/Spidey. Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man. Cosa c’è da aspettarsi da Spider-Man: No Way Home?

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, L’IMPORTANZA DEL MULTIVERSO

In Spider-Man: No Way Home, Peter Parker dovrà fare i conti con nuovi problemi e con l’arrivo di minacce più grandi di quelle combattute in passato. Sicuramente, personaggio centrale del film (con buona pace del protagonista) è sicuramente Doctor Strange. Il potente stregone potrebbe essere colui che inaugurerà il debutto dei multiversi nel Marvel Cinematic Universe. Una tecnica, del resto, già utilizzata nelle serie tv e lungometraggi della rivale DC, tramite la creazione del Worlds of DC. Una dimensione quindi più vasta, forse anche più confusionaria, ma anche più coerente, che permetterà di creare nuove storie, anche constrastanti tra loro e, perché no, anche alter-ego di supereroi già visti, magari interpretati da attori diversi.

CITAZIONI AI FILM PRECEDENTI

Spider-Man: No Way Home sembra introdurre diverse citazioni ai precedenti film dedicati all’Uomo Ragno con Tobey Maguire e Andrew Garfield. Da mesi si vocifera di un ritorno dei due attori che rivestiranno i panni delle loro versioni di eroe arrampicamuri per dare man forte al giovane Peter Parker interpretato da Tom Holland. Nonostante il trailer non mostri una loro effettiva presenza, la partecipazione di Maguire e Garfield in No Way Home sembra una certezza adesso. Una cosa è sicura: nel film vedremo il ritorno di vecchie conoscenze quali il Green Goblin di Willem Dafoe, i Sinistri Sei e l’attesissimo Dardedevil!

Per aggiornamenti su Sider-Man: No Way Home continuate a seguirci!