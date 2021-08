Harry Potter e la pietra filosofale: le celebrazioni per i 20 anni del film

Sono passati 20 anni dall’uscita al cinema di Harry Potter e la pietra filosofale, film che ha dato inizio alla saga cinematografica che ha appassionato più di una generazione. Da allora Harry Potter è diventato un fenomeno della cultura popolare, e il film ha incantato milioni di persone in tutto il mondo, che si sono appassionate alla magia del mondo magico. Ad oggi, l’Harry Potter Fan Club ufficiale conta oltre 37 milioni di membri, e continua quotidianamente ad accogliere generazioni di nuovi fan.

Le celebrazioni

In onore di questo speciale anniversario, tra settembre e dicembre il Wizarding World invita la comunità di fan a celebrare i 20 anni di Movie Magic di Harry Potter e la pietra filosofale, iniziando con un evento digitale dal vivo in occasione del Back to Hogwarts Day del 1° settembre. Lo scorso anno si sono sintonizzati oltre 1,1 milioni di fan di tutto il globo, e la partenza del 2021 si prospetta ancora più spettacolare.

L’Harry Potter Fan Club presenta “Back to Hogwarts Global Fan Celebration | 20 Years of Harry Potter Movie Magic” condotto dalla famosa DJ e autoproclamata superfan della Saga, Yinka Bokinni, con la partecipazione speciale di Tom Felton. Yinka guiderà i fan attraverso una celebrazione interattiva dei 20 anni della fandom, e condividerà notizie e filmati imperdibili per gli appassionati di Harry Potter.

Quindi il 1° settembre dalle 11.30 sintonizzatevi sul sito https://www.facebook.com/HarryPotterIT per assistere in diretta o on demand all’evento livestream. Non dimenticate di seguire la celebrazione sui social media con #20YearsofMovieMagic.

Sempre dal 1° settembre, i fan potranno provare l’emozione di iniziare il proprio viaggio a Hogwarts sul nuovo filtro Instagram Platform Nine and Three-Quarters, disponibile sul canale Instagram di Wizarding World. Come dice Molly Weasley: “Meglio se vai di corsa se sei nervoso!”.

Il Wizarding World offre ai suoi appassionati la facoltà di perdersi nei romanzi originali di Harry Potter ad opera di J.K. Rowling, rivivere la magia del cinema senza tempo, provare esperienze interattive coinvolgenti e scoprire spettacoli dal vivo unici che portano in vita la magia.