Aka7even al cinema con la colonna sonora di La Regina di Cuori

Aka7even debutta al cinema firmando una colonna sonora, quella di La Regina di Cuori. Si tratta di una pellicola che verrà presentata il 2 settembre alla mostra del Cinema di Venezia. Appena diplomatosi al liceo musicale dove ha studiato pianoforte, clarinetto e batteria, Luca Marzano dimostra questa volta sul grande schermo tutte le sue grandi capacità di compositore con l’inclusione di Mi manchi e di Black nella colonna sonora del film.

Il corto è interpretato da un cast di attori molto amati dai giovanissimi: Beatrice Vendramin, Maria Sole Pollio, Cristiano Caccamo e vede la partecipazione straordinaria di Giuseppe Battiston. Il topic riguarda un tema tristemente attuale tra all’epoca di TikTok & Co: quello delle sfide, a volte pericolose, che vengono lanciate on line.

Ambassador del progetto Il Campione del Mondo dell’82, Antonio Cabrini. Dove poter guardare La Regina di Cuori? Niente paura perché sarà disponibile per la visione anche su RaiPlay, sempre dal 2 settembre.

La trama di La Regina di Cuori con la colonna sonora di Aka7even

“Alice ha 18 anni ed ha paura di addormentarsi. Ogni notte rivive lo stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui affronta un’inquietante Regina di Cuori. L’arte, gli amici, il suo ragazzo sembrano non poterla aiutare a superare un incubo profondamente legato al suo passato. Quando le ferite diventano cicatrici? Le cicatrici possono scomparire?”.

Il contest La Realtà che “non” Esiste, segue un filo conduttore e attraverso le varie edizioni indaga il mondo giovanile affrontandone problematiche e temi attinenti.

Per questa edizione la nuova sfida, lanciata agli sceneggiatori del futuro, è stata quella di raccontare il controverso mondo del digitale partendo dai rischi e dalle minacce nascoste in rete per arrivare alle sue potenziali risorse e opportunità.

Al momento, Aka7even è impegnato anche nella registrazione di nuova musica, brani che andranno a far parte del suo secondo progetto discografico la cui data di uscita non è ancora stata annunciata. Nel frattempo è uscita negli scorsi giorni la versione spagnola, in duetto con Robledo, per il singolo estivo Loca.