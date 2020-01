Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati dopo 8 anni di relazione!

Una brutta notizia in arrivo dagli USA per tutti gli inguaribili romantici. Dopo ben 8 anni di relazione, infatti, Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati! OMG!

Ecco una foto di Vanessa Hudgens e Austin Butler insieme!

La news shock è giunta nella serata di ieri, da alcuni fra i più importanti giornali di gossip statunitensi, fra cui la prestigiosa People.

Vanessa Hudgens e Austin Butler si erano conosciuti per la prima volta nel 2011. I fan avevano iniziato a maturare qualche sospetto sulla fine della loro relazione a Natale. Proprio di recente, infatti, Vanessa e Austin avevano pubblicato delle foto l’uno in assenza dell’altro.

In ogni caso, a quanto pare, la situazione sarebbe realmente crollata soltanto negli ultimissimi mesi. Lo scorso agosto, infatti, Vanessa aveva celebrato il compleanno dell’ormai ex fidanzato dedicandogli parole dolci a profusione.

Di recente, in ogni caso, i due erano rimasti lontani per molto tempo. Vanessa Hudgens aveva infatti iniziato le riprese di una serie di film natalizi per Netflix (Nei panni di una principessa), mentre Austin ha preso in mano un nuovo importante ruolo. Come già vi abbiamo raccontato qui, l’attore interpreterà infatti a breve il ruolo di Elvis Presley.

Alla base della rottura fra i due, insomma, ci potrebbe essere stata proprio la distanza prolungata.

Almeno per il momento, in ogni caso, non siamo in grado di fornirvi ulteriori dettagli sulla fine della storia d’amore fra Vanessa e Austin.

La notiziai, infatti, è stata confermata da US Weekly senza particolari approfondimenti. A quanto pare, infatti, un insider vicino alla coppia avrebbe semplicemente commentato:

Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono ufficialmente lasciati. Vanessa ha già parlato della rottura alle persone a lei più vicine.

Si apre così un nuovo capitolo nella vita amorosa di Vanessa: neanche dirlo i fan ora chiedono a gran voce un riavvicinamento con il suo ex collega di High School Musical, Zac Efron!