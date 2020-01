Selena Gomez parla di un nuovo singolo dal titolo Boyfriend!

Non è passata neanche una settimana dal rilascio del suo album Rare, ma Selena Gomez avrebbe già un nuovo singolo in mente e no, non fa parte della sua ultima fatica.

Si chiama Boyfriend e potrebbe essere rilasciato prima di quanto crediamo. Il titolo ha fatto pensare molto alla hit del suo ex fidanzato Justin Bieber che, inevitabilmente, viene fuori ogni volta che si parli della cantante.

Boyfriend di Selena Gomez

Di questo nuovo brano non sappiamo molto a dire il vero, solo che esiste e che prima o poi sarà rilasciato. A dichiararlo è stata la stessa cantante durante la sua intervista al Tonight Show con Jimmy Fallon. Alla domanda del conduttore se avesse o meno altri brani in cantiere Selena Gomez ha risposto: “Sì, ne ho diversi. Sicuramente ci sono dei brani che mi piacciono tantissimo che non ho inserito in questo album ma che saranno probabilmente rilasciati. Boyfriend è uno di questi. Sono molto emozionata”. E lo siamo anche noi!

Non sappiamo quando sarà rilasciato ma potrebbe volerci ancora del tempo, visto che solo di recenye

Rare sta ricevendo ottime risposte dal pubblico e dalla critica e anche i fan lo stanno apprezzando tantissimo. Anche noi ve ne abbiamo parlato positivamente nella nostra recensione (la potete leggere QUI).