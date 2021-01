Come si chiama la nuova canzone di Valerio Mazzei? Per ora non ci è dato saperlo, ma il celebre youtuber e tiktoker ha iniziato in questi giorni a farci venire l’acquolina in bocca a riguardo. Valerio sta infatti spargendo una serie di indizi via social, in attesa del rilascio del brano che è ormai imminente.

Valerio Mazzei pubblica una nuova canzone: ecco l’anteprima





L’ultima volta che su Ginger Generation vi abbiamo parlato di Valerio Mazzei in termini prettamente musicali è stato lo scorso luglio. Nel 2020 infatti Valerio ha pubblicato il brano 12 luglio, dedicato alla madre scomparsa ormai da molti anni.





La fame di musica a Valerio Mazzei non è però mai passata. Ecco perché in questi ultimi giorni l’artista e webstar è tornato in studio di registrazione.

In tempi non sospetti Valerio ci ha confermato di essersi rimesso al lavoro su nuova musica. Il prossimo singolo, che molti dei suoi colleghi hanno definito come il suo “migliore brano fin’ora” uscirà i primi giorni di febbraio 2021.

A confermarlo, pochissimi minuti fa, è stato lo stesso Valerio, che su TikTok ha reso disponibile un’anteprima del nuovo pezzo. Ad oggi non ne conosciamo il titolo, ma sappiamo che sarà accompagnato da un video musicale con una guest star d’eccezione.

La fortunata che darà il volto alla protagonista del video di Valerio Mazzei è la bella Carla Famulari, a sua volta tiktoker che su TikTOK vanta oltre 320 follower.

Qui sotto trovate l’anteprima del nuovo singolo di Valerio Mazzei e un estratto del testo della canzone. Non vediamo l’ora di saperne di più, ma dovremo aspettare ancora pochi giorni!

Testo

stanotte cerco quello che non c’è

mentre incasino la mia vita già in disordine

ma alla fine della notte trovo un po’ di te, un po’ di me

ovunque