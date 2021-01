La Caserma – I concorrenti: chi è Alice Paniccia (Instagram e curiosità)

La Caserma – I concorrenti: scopriamo insieme chi è Alice Paniccia, uno dei concorrenti di questa prima edizione del docu-reality di Rai Due!





Prenderà ufficialmente il via il prossimo 27 gennaio su Rai Due, in prima serata, la prima edizione di La Caserma. La rete ha deciso di puntare su un nuovo prodotto teen, dopo l’enorme successo del format Il Collegio. Questa volta però vedremo un gruppo di ragazzi all’interno di una vera propria caserma, in stile Prima Guerra Mondiale.

Il format vedrà dunque 12 giovani e giovanissimi scontrarsi con i loro limiti, psicologici e fisici. All’interno di una caserma situata a Levico, in provincia di Trento, i ragazzi sfideranno sé stessi con prove di coraggio e allenamenti durissimi.

Un percorso di formazione personale nel corso del quale i protagonisti impareranno a conoscersi meglio, scoprendo i loro limiti ma anche i loro pregi.

Fra i 12 concorrenti di questa prima edizione troviamo anche Alice Paniccia. RaiPlay ha rivelato l’identità della concorrente pubblicando una video intervista che trovate qui sotto. Scoprite dunque tutte le curiosità sulla concorrente di La Caserma!

La Caserma – I concorrenti: chi è Alice Paniccia, ecco la sua presentazione!

Romana di 22 anni, insegnante di danza e yoga, Alice ama molto le sfide e ha un carattere piuttosto esuberante. Con il mondo militare non c’entra molto, ammette, ma non si tirerà indietro. E’ fidanzata con un ragazzo di nome Marco che ha conosciuto quest’estate che è un tipo molto geloso proprio come lei! Non crede di poter essere ne La Caserma il miglior militare ma nemmeno il peggiore. Qui sotto il profilo Instagram ufficiale di Alice Paniccia.