Il Circo della Notte: chi è la scrittrice del libro Erin Morgenstern

Un mondo onirico, trucchi e magia, personaggi indimenticabili.

Nel 2011 Erin Morgenstern ha incantato praticamente tutti con il suo romanzo d’esordio, Il Circo della Notte. Ora, dopo il successo de Il Mare Senza Stelle, il libro torna di nuovo a essere disponibile, in una bellissima edizione curata da Fazi Editore, dal 15 luglio nelle librerie e negli store online.

Nell’attesa scopriamo qualcosa di più sull’autrice.

Chi è Erin Morgenstern?

Nata nel 1978 in una cittadina del Massachusetts, Erin Morgenstern è una creativa a 360 gradi che, non a caso, si autodefinisce “artista multimediale”.

Oltre alla scrittura Erin infatti è anche una pittrice. Tra i suoi lavori vi è quello legato al mazzo di tarocchi Phantomwise, di cui ha curato interamente i disegni realizzati in bianco e nero. Un dettaglio questo che ricorda molto le ambientazioni de Il Circo della Notte.

Entrambi i romanzi di Erin Morgenstern, Il Circo della Notte e Il Mare Senza Stelle, sono pubblicati in Italia da Fazi Editore.

La trama di Il Circo della Notte:

Il circo apre al crepuscolo e chiude all’aurora. Inaugurato nella Londra vittoriana di fine Ottocento, gira per tutto il mondo, con un seguito di sognatori conquistati per sempre dalle sue meraviglie. Ogni notte, nei tendoni a strisce bianche e nere vengono messi in scena spettacoli sofisticati e numeri incredibili, tanto da sembrare magici.

In realtà, dietro le quinte del circo è in corso un duello di veri incantesimi, di cui solo pochi sono a conoscenza. Celia e Marco sono due giovani maghi addestrati fin dall’infanzia a combattere l’uno contro l’altra dai loro rispettivi mentori, due misteriosi esperti dell’occulto, rivali fin dalla notte dei tempi. Mentre l’illusionista Celia incanta tutte le notti il pubblico nel suo tendone, il discreto Marco, ingaggiato come assistente dal proprietario del circo, controbatte creando attrazioni sempre più elaborate e potenti.

Nessuno ha messo in conto, però, l’amore che quasi inevitabilmente sboccia tra i due; un sentimento così profondo e prodigioso che scatena pericolose scintille a ogni sguardo rubato e che travolge un’intera sala non appena le loro dita si sfiorano. Ma la sfida tra Celia e Marco non può durare in eterno e solo uno di loro ne dovrà essere il vincitore. Gli anni passano, il circo diventa sempre più celebre ma il destino di tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo meraviglioso luogo è in bilico, proprio come gli acrobati che volteggiano ogni notte nei tendoni.

Con la prosa ricca ed evocativa che ha dato vita al labirinto de Il Mare Senza Stelle, Erin Morgenstern con Il Circo della Notte vi trascinerà insieme a tanti personaggi indimenticabili in un’affascinante avventura all’insegna di stravaganza e ambizione, dove l’amore è solo una fra le tante magie alle quali non ci si può sottrarre. Chi sarà a trionfare con l’ultimo incantesimo?