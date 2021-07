Diego Lazzari: Ci sarà domani è il suo nuovo singolo

Diego Lazzari, dopo la separazione dai Q4 si sta dedicando al suo più grande sogno: quello di cantare. Il giovane ha appena annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Ci sarà domani, che uscirà il 13 luglio.

In un lungo post, Diego ha spiegato com’è riuscito a trovare il coraggio per trovare quella che è la sua vera strada, il suo vero scopo nella vita, e al tempo stesso ha svelato il significato del brano.

“Ho iniziato a capire e a conoscere me stesso, o meglio tutto ciò che dentro di me sentivo e che non esprimevo come volevo per la paura di sbagliare. Tutto questo è per dirvi che essere arrivato qui oggi potendo dire che è finalmente iniziato il mio viaggio nella musica per me è come aver sconfitto una delle mie più grandi paure. Tutto quello che mi rimane da dirvi semplicemente è, vivete ogni giorno come se fosse l’ultimo, concentratevi su voi stessi e rispettate sempre ciò che vi circonda, non abbiate paura di rischiare anzi usate quella paura come benzina per superare le giornate più difficili, perché non esiste un destino siamo noi che scriviamo cosa ci sarà domani“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Lazzari (@diegolazzari_)

Diego Lazzari e il debutto con la musica

Diego, durante un docufilm dedicato ai Q4 andato in onda lo scorso novembre su Rai 2, ha parlato della sua canzone d’esordio, intitolata Vienimi a Prendere. Nel corso della quinta puntata di Giovani e Famosi, infatti, Diego si è aperto riguardo il brano che gli ha permesso di rendere più accessibile il suo sogno di fare il cantante. Un pezzo che come saprete il giovane creator ha realizzato durante il primo lockdown. Proprio come il video, girato con tutte le inevitabili difficoltà.

Attraverso le sue parole si può facilmente capire che il brano è probabilmente dedicato alla sua ex fidanzata, Elisa Maino, oltre che agli stessi Q4. Con Elisa, d’altra parte, Diego Lazzari non ha mai tenuto nascosto di frequentarsi ancora e di essere rimasto in ottimi rapporti. Proprio con lei, Diego è stato il protagonista di un video degli Zero Assoluto.