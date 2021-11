Valerio Mazzei: Noi è il nuovo singolo, fuori dal 5 novembre

Da venerdì 5 novembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali Noi, il nuovo singolo del cantautore romano Valerio Mazzei per Columbia Records Italy/Sony Music Italy, in presave/preadd da lunedì 1° novembre.

Il brano è una dichiarazione d’amore, dolce nelle immagini e dalla melodia audace. “C’è che ho bisogno di te, quando scende la pioggia, quando il cielo si appoggia lentamente sul mare, come facevi con me…”.

In poco meno di 3 minuti il giovanissimo creator racconta il tempo leggero della meraviglia, di quando si era una cosa sola in due, in cui tutto volava via come bolle di sapone o come i giorni di agosto.

Lo sguardo rivolto al passato non è nostalgico, perché in realtà gli occhi di Valerio Mazzei sono serrati e trasognanti.

Tra le righe di Noi c’è la voglia di tornare a sentire ancora il brivido di una nuova alba, la voglia di ricominciare a cantare insieme in auto le canzoni che passano alla radio, anche quelle di cui non si conoscono le parole, per ricongiungere la voce del noi in un unico magico na-na-na-na.

Il pezzo arriva dopo una serie di singoli di successo con videoclip da milioni di views con cui Valerio svela coraggiosamente la parte più intima, fragile e sentimentale di sé: Sigaretta (post-caffè), Per davvero, Lungotevere, 12 Luglio, 24 ore.

Riconosciuto dal grande pubblico prima di tutto come webstar, Valerio Mazzei sta costruendo con passione, studio e dedizione il suo solido percorso musicale da cantautore.