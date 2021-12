Marco Mengoni – Una canzone triste: audio, testo e significato

Una canzone triste è una delle tracce di Materia (Terra), il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da oggi, venerdì 3 dicembre.

Ecco il significato della canzone:

All’ascolto inaspettata: è tutt’altro che una canzone triste. Il testo e l’andamento del brano smentiscono il titolo accompagnando l’ascoltatore in una dimensione inattesa, in cui Mengoni riconosce positività anche in un momento intenso e difficile. In un’atmosfera R’n’B e new gospel, su un loop di piano, l’artista racconta la semplicità della quotidianità. I ricordi di attimi felici si alternano a parole di incoraggiamento, speranza e fiducia, necessarie per poter superare ogni delusione.

A sconfitte e assenze, il cantautore risponde dedicando a tutti coloro che ne avranno bisogno questa canzone dal giro di blues malinconico e che allo stesso tempo parla di nuove vite, inizi inattesi e case in cui restare. Una canzone triste, grazie alla produzione di Ceri e E.D.D., attualizza un suono vintage preservando una matrice “suonata” con voce e cori che diventano strumenti armonici, punteggiando il brano insieme alla presenza importante di fiati, che si amalgamano con tastiere e organo.