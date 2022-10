Ed Sheeran ha annunciato le date del Mathematics Tour 2023

Ed Sheeran ha annunciato le date e le città della leg in Nord America del suo + – =÷ Tour (da pronunciare The Mathematics Tour) che avrà luogo il prossimo anno.

Si tratta del primo tour negli Stati Uniti (e Canada) dopo quello del 2018, realizzato all’epoca per l’album ÷ (Divide).

Ad aprire i concerti ci saranno il cantante R&B Khalid; il rapper, cantante e cantautore Russ. Ma ci saranno anche altri ospiti: Dylan, Cat Burns, Maisie Peters e Rosa Linn e altri.

Il calendario del Tour 2023 di Ed Sheeran

Maggio

6 Arlington, TX at AT&T Stadium + ×

13 Houston, TX at NRG Stadium + ×

20 Tampa, FL at Raymond James Stadium + ×

27 Atlanta, GA at Mercedes-Benz Stadium + ×

Giugno

3 Philadelphia, PA at Lincoln Financial Field + ×

10 East Rutherford, NJ at MetLife Stadium + ×

17 Toronto, ON at Rogers Centre + ·

24 Landover, MD at FedExField + ·

Luglio

1 Foxborough, MA at Gillette Stadium + ·

8 Pittsburgh, PA at Acrisure Stadium + ·

15 Detroit, MI at Ford Field + ·

22 Nashville, TN at Nissan Stadium + %

29 Chicago, IL at Soldier Field + %

Agosto

5 Kansas City, MO at GEHA Field at Arrowhead Stadium +%

12 Minneapolis, MN at U.S. Bank Stadium + %

19 Denver, CO at Empower Field at Mile High + %

26 Seattle, WA at Lumen Field + ≠

Settembre

2 Vancouver, BC at BC Place + ≠

9 Las Vegas, NV at Allegiant Stadium – ≠

16 Santa Clara, CA at Levi’s© Stadium – ≠

23 Inglewood, CA at SoFi Stadium – ≠

Gli artisti che apriranno il Mathematics Tour

+ Khalid

– Russ

× Dylan

· Rosa Linn

% Cat Burns

≠ Maisie Peters

