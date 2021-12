Marco Mengoni – Il meno possibile: audio, testo e significato

Il meno possibile feat. Gazzelle è una delle tracce di Materia (Terra), il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da oggi, venerdì 3 dicembre.

Ecco il significato della canzone:

Un flusso di coscienza dopo una separazione. I ricordi dei momenti passati si alternano alle mancanze del presente, tra immagini della vita di tutti i giorni e dichiarazioni d’intenti. “Se mi vieni in mente un po’ rimani qui”, racconta della necessità di dare il giusto valore ad ogni pensiero, a soffermarsi, non sfuggire alle sensazioni. Il pensiero di ciò che è stato rischia di diventare una modalità per convincersi che sia tutto ancora presente.

Gazzelle si unisce a Il meno possibile, allargando ancor più, con la sua voce schietta, lo spettro armonico del brano e dando voce al pensiero più maturo: che i ricordi assumano il giusto peso e diano il gusto valore anche ad un rapporto interrotto, con la malinconia che fa spazio ad una carica espressiva inedita ma naturale, dettata dal desiderio. Il linguaggio è poetico ma al tempo stesso realistico e l’approccio dei due artisti insieme rende il brano una canzone d’amore libera da ogni cliché. Il meno possibile, fin dal primo provino, richiama il soul di stampo britannico; la produzione affidata a Ceri e E.D.D. rimanda a quel mondo con chitarre vintage, insieme a piano, organo e con una ritmica tipica dell’hip hop.

“È stato facile lavorare con Marco, ci conosciamo da qualche anno e già in passato avevamo collaborato su Calci e Pugni – racconta Gazzelle. Cantare insieme amplifica ancora di più il nostro incontro artistico, e non solo. È stato fico, una bella roba, naturale, Preziosa, e credo che questa cosa arriverà easy alle persone che la ascolteranno. Personalmente non faccio mai collaborazioni con altri artisti “tanto per”… quando decido di farlo è perché mi sento naturalmente coinvolto, come in questo caso. La musica ha deciso al posto mio anche stavolta, come tutte le volte”.