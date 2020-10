Chase Hudson spiega perché si fa chiamare Lil Huddy

Chase Hudson ha finalmente svelato l’arcano che riguarda il suo particolarissimo soprannome, Lil Huddy! La diciottenne star di TikTok è stata l’ultima ospite di Early Late Show di Dixie D’Amelio sul suo canale YouTube.

Durante il video, Dixie gli ha chiesto perché si fa chiamare “Lil Huddy” piuttosto che “Big Huddy”. Ecco cosa ha detto Chase:

Mio padre. Mio padre in realtà è cresciuto chiamandosi ‘Huddy’, e una volta che sono nato, mio padre ha sempre voluto un figlio in modo da poterlo chiamare ‘Little Huddy’. Quindi sono stato chiamato ‘Little Huddy’ da quando ero giovane … Il mio bisnonno ha iniziato a chiamare mio padre ‘Huddy’.

Chase ha anche rivelato la sua prima impressione su Dixie svelando che per lui la ragazza aveva una RBF, altrimenti noto come faccia da str***a:

La mia prima impressione di te, ho pensato che fossi terrificante, perché non solo eri come [Charli] e non hai parlato quando ti ho incontrato per la prima volta, ma avevi un RBF. Semplicemente non è andata bene. Ho pensato una cosa del tipo, ‘Oh lei mi odia, lo so già.’