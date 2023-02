Chase Stokes di Outer Banks ha fatto il provino per il ruolo di Steve Harrington in Stranger Things

Si, non è il multiverso della Marvel ma potrebbe sembrarlo. Chase Stokes di Outer Banks ha davvero fatto il provino per il ruolo di Steve Harrington nella serie Netflix Stranger Things. Ha dichiarlo è stato l’attore stesso durante l’evento promozionale dedicato alla terza stagione di OBX, Poguelandia. Chase ha ammesso di aver fatto un provino disastroso, ecco perché non ha ottenuto il ruolo. La parte è stata poi assegnata a Joe Keery.

“Ho dimenticato tutte le battute e ho assolutamente buttato via la mia audizione. Ho guidato otto ore da Atlanta per tornare a Orlando rimpiangendo ogni momento della mia vita per colpa di quanto accaduto.” – ha dichiarato Chase Stokes ai microfoni di Access Hollywood.

Ad ogni modo Chase Stokes non è completamente assente dalla serie Netflix dei fratelli Duffer, Stranger Things: “I fratelli Duffer hanno deciso di scrivermi una parte per farmi apparire comunque nello show.” Erano rimasti comunque colpiti dall’attore, così gli hanno affidato il ruolo di Reed, che viene brevemente mostrato in una scena nella prima stagione di Stranger Things al fianco di Jonathan Byers (Charlie Heaton). Non ha alcuna buttata ma è stato ugualmente felice per l’opportunità che ha svoltato la sua carriera.

Ecco il video completo dell’intervista:

La sinossi di Outer Banks

Outer Banks è una storia di formazione che segue un affiatato gruppo di adolescenti nella località balneare di Outer Banks, Carolina del Nord. Un blackout causato da un uragano dà il via a una serie di crimini, spingendo questa banda di amici a prendere decisioni che stravolgeranno il corso della loro vita. La ricerca del padre del loro leader, amori proibiti, un’importante caccia al tesoro e le tensioni crescenti con i rivali trasformeranno la loro estate in un’indimenticabile avventura piena di misteri.