Sanremo 2023 – Ultimo canta Alba. Video, testo e significato

Ultimo è stato il sesto cantante ad esibirsi durante la prima serata di Sanremo 2023. L’artista ha portato sul palco dell’Ariston il suo brano Alba.

Video dell’esibizione di Ultimo a Sanremo 2023:

Testo di Alba di Ultimo

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via

E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi

T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Forse avremmo gli occhi solo per descriverci

Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci

Quando vivi un giorno bello ridi e pensami

Ho ascoltato i miei silenzi e ho avuto i brividi

Perché dentro un mio respiro sei tu che abiti

E quando vivi un giorno bello ridi e pensami

A me basta solo questo per non perderti,

Ma t’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Significato della canzone:

Non si tratta di un brano tipicamente sentimentale: la canzone, infatti, ci invita infatti a superare i nostri limiti, a curare i lividi che ci siamo fatti dentro e fuori, a non sederci né ad abituarci troppo, e persino ad amare le persone diverse da noi, in un testo ricco di emozioni in cui l’alba del titolo diventa una metafora di ‘Una sana follia, puoi capirla se la senti e non mandarla via’.

In uscita venerdì 17 febbraio, il nuovo album di Niccolò Moriconi (questo il suo vero nome), il secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records. Il cantautore tornerà live a luglio con il tour negli stadi La Favola Continua…, prodotto da Vivo Concerti.

