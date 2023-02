Bebe Rexha è tra i performer dei Kids’ Choice Awards 2023

Bebe Rexha, l’artista dalle vendite stellari, cantante e autrice nominata ai Grammy, si esibirà ai Kids’ Choice Awards 2023 in programma a Los Angeles il prossimo 4 marzo.

Bebe è entusiasta di prendere parte allo spettacolo e ha così commentato questa sua imminente partecipazione: “Ho sempre amato i Kids’ Choice Awards di Nickelodeon e non vedo l’ora di esibirmi e di vedere chi verrà ricoperto di slime!”

Mentre dava gli ultimi ritocchi all’album numero tre, la pop star statunitense di recente si è ritrovata con un successo globale inaspettato grazie alla sua collaborazione con David Guetta I’m Good (Blue), un riff sulla celebre Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65 .

Il pezzo è diventato virale su TikTok all’inizio di quest’anno, raggiungendo la vetta delle classifiche in più di una dozzina di Paesi. La canzone ha subito raggiunto la posizione numero 1 negli Stati Uniti.

Chi sono gli altri performer annunciati

I Nickelodeon Kids’ Choice Awards, che da sempre celebrano le star internazionali più amate dai ragazzi, vedranno anche la partecipazione di altre star, tra cui:

Awkwafina

Lil Baby

Halle Bailey

Pete Davidson

Melissa McCarthy

MrBeast

Chris Pine

Anthony Ramos

Michelle Rodriguez

Seth Rogen

Durante lo show ci saranno inoltre apparizioni dei talent di Nickelodeon. That Girl Lay Lay (That Girl Lay Lay) consegnerà un dirigibile arancione ad un fan mentre Young Dylan (Tyler Perry’s Young Dylan) si esibirà col suo nuovissimo singolo, I Just Wanna.

Il brano, prodotto da Jermaine Dupri sarà disponibile in streaming a livello globale insieme al video musicale venerdì 3 marzo.

Continuano, intanto, le votazioni per i candidati preferiti sul sito ufficiale dei Kids’ Choice Awards 2023: kca.nicktv.it.

