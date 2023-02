Ultimo – Sono pazzo di te: audio e testo della canzone

Ultimo ha pubblicato Sono pazzo di te uno dei brani del suo nuovo disco omonimo, Alba, rilasciato oggi, venerdì 17 febbraio.

Come Vieni nel mio cuore, Sono pazzo di te è un brano da stadio: gli unici veri uptempo del disco.

Ascolta qui la nuova canzone

Testo Sono pazzo di te Ultimo

Ti conosciuta in un bar, avevi una treccia un caffè e una risata scontata e gli occhi pieni di sé

avevi un’amica con te si domandava perché io stessi ancora nel bar una volta finito il caffé

hai paura e non vuoi guardarmi, sposti gli occhi ma poi mi guardi, perché?

Dimmi perché, quando ti svegli la mattina prendi, prendi con te le sigarette e poi correndo esci

non lo vedi che senza volerlo sei già sei come gli altri, perché?

non lo vedi che la vita ti osserva e ruba i tuoi vent’anni e anche a me che sono pazzo di te

Sono tornato nel bar sperando tu fossi là, ancora seduta a parlare a gesti con la tua amica

ma tu non c’eri e chissà, che strada hai preso, chissà

se sei partita di là o sei tornata di qua

ho paura di non trovarti, sposto gli occhi e mi sei davanti

ma c’è un altro che sta a parlarti, ti saluto e lui si fa avanti

Dimmi perché, quando ti svegli la mattina prendi, prendi con te le sigarette e poi correndo esci

non lo vedi che senza volerlo sei già sei come gli altri, perché?

non lo vedi che la vita ti osserva e ruba i tuoi vent’anni e anche a me che sono pazzo di te, te

Dimmi perché, quando ti svegli la mattina prendi, prendi con te le sigarette e poi correndo esci

non lo vedi che senza volerlo sei già sei come gli altri, perché?

non lo vedi che la vita ti osserva e ruba i tuoi vent’anni e anche a me che sono pazzo di te, te