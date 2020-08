Ultimo ha scritto il nuovo singolo di Fiorella Mannoia

Ultimo è l’autore del nuovo singolo di Fiorella Mannoia. Il brano si intitola Chissà da dove arriva una canzone e sarà disponibile dal prossimo 2 settembre. Si tratta di un’inedita collaborazione che è stata appena annunciata con grande orgoglio dalla cantante. Scrive l’artista romana:

Chissà da dove arriva una canzone, nuovo singolo, dal 2 settembre. La musica, le canzoni…sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale. Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo.

In attesa di ascoltare ulteriore nuova musica, Ultimo ha pubblicato a fine giugno le nuove date per il suo atteso Tour negli Stadi che era da tempo previsto quest’anno e che è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria. Ecco l’annuncio e tutte le aspettative dell‘artista sul nuovo tour che è stato riprogrammato per il 2021:

Spero con tutto me stesso che il tempo che ci separa passi il più in fretta possibile. Non solo per me ma per tutti coloro che lavorano con la musica e per tutti voi, che avete bisogno di musica quanto noi che stiamo sul palco. L’amore che provo per voi che mi sostenete è la ragione principale per cui spero di tornare al più presto dal vivo. La nostra forza è stata e sarà sempre il nostro patto d’amore, iniziato 3 anni fa e che non finirà mai. Torneremo.

Fiorella Mannoia, vi ricordiamo, sarà tra i protagonisti dei Seat Music Awards 2020. Più precisamente, l’artista parteciperà alla prima serata che andrà in onda proprio il 2 settembre, quando uscirà anche il singolo. Per questa edizione speciale dell’evento non ci saranno premiazioni per gli artisti. Queste ultime saranno, invece, riservate ai lavoratori dello spettacolo, categoria tra le più colpite dalla crisi sanitaria in corso.