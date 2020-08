Clean Bandit e Mabel: video, testo e traduzione di Tick Tock

I Clean Bandit e Mabel hanno rilasciato il loro singolo Tick Tock. Il brano è accompagnato da un video musicale da cui si può trarre spunto per alcune dance routine da fare su uno dei social che sta spopolando di più: TikTok.

Che il titolo sia proprio un’ispirazione dal fenomeno che sta spopolando?

Scopri qui sotto video, testo e traduzione di Tick Tock dei Clean Bandit e Mabel

Testo

Tick tock, tick tock

Tick tock, tick tock, tick tock

Tick tock, tick tock

I don’t need no other, I’m satisfied

Doing it on my own

Only takes one lover to change your vibe

Ain’t that the way it go?

I don’t need no body, but you’re on replay

Caught in a memory

When you touch my body and you say my name

Giving me what I need

(Tick tock, tick tock, tick tock)

Every minute, so lost in it

Like you’re in my bed

Every hour, give you power

I’m losing mine instead

(Tick tock, tick tock)

24/7, got you on my mind

Think about you all the time

My body wants you night and day

But my head is screaming, “Go away”

(Tick tock, tick tock, tick tock)

24/7, got you on my mind

Darling, I don’t have the time

My body wants you night and day

I’m losing all control of me

Na na, na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

(Tick tock)

Na na na na na na na

Hey!

24/7 I got a place with your name on it

Just in case you decided you’re coming out, mmh

No time for thinking, too busy dancing and drinking

Know you been meaning to get up out of thе house, mmh

Baby, throw that Fendi on the floor

Addicted to your loving, need some more

Heard you want my body, I want yours

You already know that I already know

24/7, got you on my mind

Think about you all the time

My body wants you night and day (And day)

But my head is screaming, “Go away” (Away)

(Tick tock, tick tock, tick)

24/7, got you on my mind

Darling, I don’t have the time

My body wants you night and day (And day)

I’m losing all control of me (Of me)

Na na, na na na

(Na na)

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

(Yeah yeah)

Na na na na na na na

Every minute, so lost in it

Like you’re in my bed

Every hour, give you power

I’m losing mine instead

Tick tock, mhm

Tick tock, tick tock, mhm

Tick tock, yeah

(Tick tock, tick tock, tick tock)

24/7, got you on my mind

Think about you all the time

My body wants you night and day (Day, day)

But my head is screaming, “Go away” (Go away, go away now, now)

24/7, got you on my mind (My mind, yeah)

Darling, I don’t have the time

My body wants you night and day (And day)

I’m losing all control of me, yeah

Na na, na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na

(Tick tock)

Na na na na na na na

(You got me losing all control of me)

Na na, na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

Na na na na na na na

Tick tock, yeah

Traduzione Clean Bandit

non ho bisogno di nessun altro, sono soddisfatta

ce la faccio da sola

basta un solo amante a cambiare i tuoi vibe

non è così che funziona?

non ho bisogno di nessuno ma tu sei a ripetizione

coinvolta in un ricordo

quando tocchi il mio corpo e dici il mio nome

mi dai quello di cui ho bisogno

ogni minuto, sono persa in questo

come se fossi nel mio letto

ogni ora, ti do potere

sto perdendo il mio invece

24 ore su 7 giorni ti ho in testa

ti penso tutto il tempo

il mio corpo ti vuole notte e giorno

ma la mia testa urla vai via

24 ore su 7 giorni ti ho in testa

mio caro, non ho il tempo

il mio corpo ti vuole notte e giorno

sto perdendo il controllo di me stessa

Na na, na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

(Tick tock)

Na na na na na na na

Hey

24/7 ho un posto con il tuo nome

solo nel caso in cui decidessi di venire

non c’è tempo per pensare, troppo impegnato a ballare e bere

sapendo che volevi alzarti e andare via dalla casa

baby lancia quella Fendi sul pavimento

sono appassionato del tuo amore, ne voglio di più

ho sentito che vuoi il mio corpo

io voglio il tuo

tu sai già che lo so già

24 ore su 7 giorni ti ho in testa

ti penso tutto il tempo

il mio corpo ti vuole notte e giorno

ma la mia testa urla vai via

24 ore su 7 giorni ti ho in testa

mio caro, non ho il tempo

il mio corpo ti vuole notte e giorno

sto perdendo il controllo di me stessa