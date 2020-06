Ultimo: le nuove date del Tour negli Stadi (info e biglietti)

Ultimo ha appena pubblicato le nuove date per il suo atteso Tour negli Stadi, che era da tempo previsto quest’anno e che è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria. Ecco l’annuncio e tutte le aspettative dell‘artista romano sul nuovo tour che è stato riprogrammato nel 2021:

Spero con tutto me stesso che il tempo che ci separa passi il più in fretta possibile. Non solo per me ma per tutti coloro che lavorano con la musica e per tutti voi, che avete bisogno di musica quanto noi che stiamo sul palco. L’amore che provo per voi che mi sostenete è la ragione principale per cui spero di tornare al più presto dal vivo. La nostra forza è stata e sarà sempre il nostro patto d’amore, iniziato 3 anni fa e che non finirà mai. Torneremo.

Tutti i biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date, per altre info segui questo link. Le nuove disponibilità sono già in vendita su ticketone.it.

Tour negli Stadi di Ultimo, le nuove date