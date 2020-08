Lele Pons è stata rapita all’età di 5 anni: ecco il suo racconto

Quella di Lele Pons non è si può dire essere stata una vita facile. Nella sua serie Youtube, The Secret Life, racconta tantissimi dei problemi che l’affliggono. Dal Disturbo Ossessivo Compulsivo, alla Sindrome di Tourette fino al Deficit d’attenzione. Ma c’è anche altro nella sua vita.

In un recente podcast condotto da Logan Paul, la star di Vine e TikTok ha dichiarato di essere stata rapita quando era bambina. A soli 5 anni, infatti, lei è la madre furono rapite da qualcuno che voleva chiedere un riscatto.

Sono stata rapita e sono sopravvissuta. Avevo 5 anni quindi non mi ricordo. Non so bene, so solo che volevano dei soldi perché mio nonno possedeva diversi trattori in Venezuela. Volevano uccidere me e mia mamma per i soldi. La cosa è che sì siamo state rapite, ma i nostri rapitori hanno fatto un incidente d’auto contro un albero e siamo riuscite a scappare. Non ricordo, questo è quello che mia mamma mi ha raccontato. A quel punto siamo andati via dal Venezuela e non abbiamo più fatto ritorno fino a quando non ho fatto 13 anni. Non sono andata molto spesso perché rischiavo di non poter più tornare in America, visto che avevo un passaporto venezuelano.