Esce oggi su tutte le piattaforme digitali, Tiger Inside, il nuovo singolo dei SuperM che anticipa l’album di debutto “Super One”, in arrivo il 25 settembre!

Tiger Inside, come evoca il titolo, è un brano dai ritmi frenetici, fatto apposta per ballare, dove i sintetizzatori, accompagnati dal basso, sembrano evocare il brontolio di una tigre. “Bring it on it on”, cantano i SuperM, un’esortazione a superare le difficoltà e le sfide, facendo emergere “la tigre” nascosta in tutti noi.

“Tiger Inside” segue la pubblicazione, a metà agosto, della prima traccia, “100”, che Rolling Stone ha definito “tre minuti e mezzo di divertimento frenetico ad alta energia”.

La band del K-pop ha presentato il primo singolo a “Good Morning America” con una diretta virtuale da Seul, molto seguita dai fan americani. La rivista Forbes, in particolare, ha definito il brano 100 “una vera e propria scarica di adrenalina!”. Del brano, fra l’altro, noi di Ginger Generation vi avevamo parlato in questa occasione!

Qui sotto trovate video ufficiale, testo e traduzione di Tiger Inside dei SuperM!

SuperM 슈퍼엠 ‘호랑이 (Tiger Inside)’ MV

Clicca qui per comprare la canzone dei SuperM!





Testo

mulgo mullineun yag-yuggangsig-ui forest

useugae sog-e taoleulyeoneunbussi

keojiji moshage seodulleo nal balbji

Don’t tell me, tell me, tell me, tell me up

gamanhi nwadumyeon neol an mul-eo nan

seongjil geondeulmyeon dwisbal deul-eonaejiman

deoneun naleul gildeul-ilyeo hajin ma

Don’t tell me, tell me, tell me, tell me up

hoesaeg jeong-geul dan hanaui lul

geugeon nal deo jageughaess-eul ppun

dallyeodeul-eoga jeulgyeo let’s crawl

So bring it on, bring it on, bring it on

SuperM

ni an-e holang-i deo geochim-eobs-i

sesang-e neol mamkkeos pul-eonwa

neoui geogjeong-geoli ssib-eo meoggeo yummy

Hands in the air deung-eun boiji ma

kkaewo bwa kkaewo bwa (hurry up wake up)

kkaewo bwa kkaewo bwa (hurry up wake up)

ni an-e holang-i deo geochil-eojin

sumsoli himkkeos naejilleobwa

yagsog nomdeul chaj-a dallyeo vroom vroom

mogsolileul kkal-a daemyeo mm mm

nae gathyeodeun galmang-i hankkeobeon-e teojin scream

nal ttaleudeun nal pihae

sesang-i heundeullige deo nalttwieobwa

bonneung-e ttala yeogin imi paradise

saechu issge dasi sseuneun brand new life

Don’t tell me, tell me, tell me, tell me up

hoesaeg jeong-geul dan hanaui lul

jabi eobsneun meog-isaseul ppun

buleujij-eo neol wihae let’s crawl

So bring it on, bring it on, bring it on

ni an-e holang-i deo geochim-eobs-i

sesang-e neol mamkkeos pul-eonwa

neoui geogjeong-geoli ssib-eo meoggeo yummy

Hands in the air deung-eun boiji ma

kkaewo bwa kkaewo bwa (hurry up wake up)

kkaewo bwa kkaewo bwa (hurry up wake up)

ni an-e holang-i deo geochil-eojin

sumsoli himkkeos naejilleobwa

Show me whatchu got

Dinner’s ready yeah, Dinner’s ready yeah

Dinner’s ready yeah, Dinner’s ready yeah

kkolineun naeliji ma

naega neol ikkeul-eo galteni don’t stop

Woah seuseulo neol gadun cage

uneun yosoneun ni an-e

geu saseul-eul kkeunh-eo naeja

Okay let’s go

teojyeonaga ulil chase

machi nal ttaleudeus-i

deo mas-issgo jjalishae

dalkomhan seungli taste

We’re gon make animal sound

deo keuge sogaedoel uimi sog ssaum

hwanseong-i teojyeonawa whoo

bollyum-eul nop-yeobwa whoo

ni an-e holang-i Yeah~

ni an-e holang-i deo geochim-eobs-i

sesang-e neol mamkkeos pul-eonwa

neoui geogjeong-geoli ssib-eo meoggeo yummy

Hands in the air deung-eun boiji ma

kkaewo bwa kkaewo bwa (hurry up wake up)

kkaewo bwa kkaewo bwa (hurry up wake up)

ni an-e holang-i deo geochil-eojin

sumsoli himkkeos naejilleobwa

Yah Yah Yah Yah

Dinner’s ready yeah, Dinner’s ready yeah

(All the dinner’s ready)

Dinner’s ready yeah, Dinner’s ready yeah

Traduzione

yeah

tu tu tu

morso dalla legge della giungla

oops, un fuoco che sta per iniziare dentro

affrettati e sali su di me, legami, legami, legami

non ti morderò se mi lasci essere

io tiro fuori i denti quando mi fai saltare i nervi

non provare più a domarmi

non legarmi, legami, legami, legami

una tigre dentro di te

una tigre dentro di te

lasciati libero in questo mondo in modo più selvaggio

tutte le tue preoccupazioni mordile, gna,

mani al cielo, non dare le spalle (okay)

svegliati, svegliati, muoviit, muoviti

svegliati, svegliati, muoviti, yeah

una tigre dentro di te, un respiro più forte, ruggisci con più vigoore

corri per la natura selvaggia, vroom, vroom

alza la voce, mm umm

Grra, rinchiuso, non vedi l’ora di scappare e di urlare

seguiti o evitami

corri sopra di me così che il mondo possa scuotersi

segui il tuo istinto qui è già il paradiso

riscrivi una vita totalmente nuova fin dall’inizio

non legarmi, legarmi, legarmi, legarmi

l’unica e sola regola nella giungla di cemento

soltanto una catena alimentare spietata

sto per spezzarmi, ruggiamo

quindi preparati, preparati, preparati

una tigre dentro die

lasciati libero in questo mondo più apertamente

tutte le tue preoccupazioni mordile, gna,

mani al cielo, non dare le spalle (okay)

svegliati, svegliati, muoviit, muoviti

svegliati, svegliati, muoviti, yeah

una tigre dentro di te, un respiro più forte, ruggisci con più vigoore

mostrami quello che hai

mostrami quello che hai

la cena è pronta, yeah, la cena è pronta, yeah

la cena è pronta, yeah, la cena è pronta, yeah

non tenere giù la cosa

ti guiderà, non fermarti

woah, ti sei lasciato andare in quella gabbia

la chiave è dentro te

lascia andare quella catena

ok andiamo

tutti mi seguano, inseguitemi

come se mi stessero seguendo

è abbastanza emozionante

il sapore di una dolce vittoria

possiamo fare suoni di animali

più forte, forte, c’è un potere nascosto che emerge

le esclamazioni esplodono woo

alza il volume, woo

una tigre dentro di te, yeah (yeah)

yeah yeah yeah yeah

la cena è pronta, la cena è pronta, yeah (la cena di tutti è pronta)

la cena è pronta, la cena è pronta, yeah