Congratulazioni a Ultimo! Colpa delle favole, il suo terzo disco, è stato incoronato da FIMi come album più venduto del 2019 appena conclusosi.

Ecco la copertina di Colpa delle favole di Ultimo

Colpa delle favole di Ultimo, uscito ad aprile, è stato l’album che ha incluso al suo interno la hit I tuoi particolari, giunta seconda al Festival di Sanremo 2019. Il disco, vi ricordiamo, contiene al suo interno anche i singoli Fateme cantà, Ipocondria e Rondini al guinzaglio.

Forte del successo, a dir poco incredibile, del disco, Ultimo partirà quest’anno in giro per l’Italia con un nuovo tour negli stadi.

Dietro a Ultimo, come potete vedere nella top 10 qui sotto, troviamo Salmo. Il rapper sardo piazza Playlist (Live) in seconda posizione, mentre terzo è sempre lo stesso Salmo ma insieme alla sua crew, la Machete, con il Machete Mixtape 4. Ma le belle sorprese per i fan di Ultimo non finiscono qui!

Incredibile ma vero, fra i dischi più venduti nel 2019 in Italia c’è anche Peter Pan, secondo disco di Nicolò Moriconi, che si piazza in quarta posizione. Un risultato a dir poco straordinario, anche in considerazione del fatto che Pianeti, il suo primo disco, è 11esimo!

Nel frattempo, lato singoli, Fred de Palma domina la classifica con Una volta ancora, il suo pezzo reggaeton insieme ad Ana Mena. È sempre bello di Coez è seconda, mentre in terza posizione c’è Calma (remix) di Pedro Capò. Grande successo per le canzoni di Sanremo: ben 6 canzoni del Festival sono finite in top 10, fra cui la canzone vincitrice Soldi di Mahmood, quarta in classifica.

Qui sotto trovate la classifica completa di tutti gli album più venduti in Italia nel 2020.

1 Colpa delle favole – Ultimo

2 Playlist Live – Salmo

3 Machete mixtape 4 – Machete Crew

4. Peter pan – Ultimo

5. Persona – Marracash

6 Start – Ligabue

7. Paranoia Airlines – Fedez

8. Atlantico on tour – Marco Mengoni

9. Accetto miracoli – Tiziano Ferro

10 Bohemian Rhapsody (Colonna sonora) – Queen