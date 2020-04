Twilight: dal 10 aprile l’intera saga in prima serata su Italia 1

Italia 1 ha scelto di puntare sulle saghe per tenere compagnia ai telespettatori durante la quarantena. Dopo Harry Potter, il cui finale è previsto per stasera 7 aprile, sarà la volta di Twilight. La saga fantasy tratta dai quattro romanzi di Stephenie Meyer arriverà sul sesto canale il 10 aprile e ci terrà compagnia per ben cinque serate.

La notizia ha già scatenato l’entusiasmo dei fan, ancora molto affezionati alla saga nonostante l’ultimo film sia stato rilasciato nel 2012.

La saga

La saga racconta l’appassionata storia d’amore tra una mortale di nome Bella e un vampiro, Edward. Per stare insieme i due sfideranno leggi millenarie che metteranno spesso a repentaglio la vita della ragazza, e non solo. A fianco a loro anche Jacob, un licantropo migliore amico di Bella ma anche acerrimo nemico e rivale in amore di Edward.

Nel primo film della saga, Twilight, che dà poi il nome all’intera serie facciamo la conoscenza dei personaggi prima di entrare nel vivo del racconto.

Tra le saghe più amate tra la fine degli anni 2000 e l’inizio dei 2010, Twilight deve molto del suo successo anche ai suoi due attori protagonisti: Robert Pattinson e Kristen Stewart. I due, lanciati proprio dalla saga vampiresca, sono anche stati legati da una storia d’amore che ha mandato in visibilio i fan per diverso tempo.

L’idillio si ruppe a causa dell’invadenza dei media nella vita privata dei due attori, ma forse anche a causa della giovane età della Stewart che nel 2013, anno della rottura, non aveva ancora compiuto 23 anni mentre Robert Pattison ne aveva già 27. I due erano legati dal 2009.

Dopo il successo internazionale i due attori dividono la propria carriera tra produzioni indipendenti e film ad alto budget. Hanno dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti.