Midnight Sun: Test – Quanto conosci il mondo di Twilight?

Midnight Sun di Stephenie Meyer sarà disponibile nelle librerie a partire dal 24 settembre. Il romanzo racconta la vicenda di Twilight ma dal punto di vista di Edward.

Midnight Sun è già disponibile per il preordine. Il romanzo, edito da Fazi Editore, potrà essere acquistato in versione cartacea o ebook.

Nel frattempo abbiamo pensato di ripassare insieme a voi l’universo di Twilight con un test. Mettetevi alla prova per scoprire se siete Vampiri, Licantropi o Umani.

Quanto conosci il mondo di Twilight?

1)Di che marca è l’auto guidata da Bella all’inizio della saga?

Volvo Chevy Truck Mercedes

2) Quanti anni aveva Edward quando è stato trasformato in vampiro?

17 20 18

3) Come si chiamano i migliori amici di Jacob?

Jill e Ambry Amber e Qual Quil e Embry

4) Quando è il compleanno di Bella?

13 settembre 20 settembre 1 ottobre

5) I Volturi sono composti da:

Aro, Caius, Marcus, Sulpicia e Athenodora Heidi, Didyme e Falcus Victor, Mele e Alec

6) La città natale di Edward è:

New York Philadelphia Chicago

7) Quale animale preferisce cacciare Edward?

Cinghiali Puma Cervi

8) In quale città viveva Bella prima di trasferirsi a Forks?

Los Angeles New York Phoenix

9) Dove vanno in viaggio di nozze Edward e Bella?

a) Cuba b) Isola Esme c) Caraibi

10) Dove si incontrano per la prima volta?

Mensa della scuola Cortile della scuola Laboratorio di chimica

11) Quali dei poteri di Edward non funziona su Bella?

Telepatia Super velocità Telecinesi

12) Di che colore è il pelo di Jacob quando si trasforma in lupo

Nero Rosso Bianco

13) Chi non può subire l’imprinting?

I licantropi Gli umani I vampiri

14) La figlia di Edward e Bella si chiama Renesmee come:

La madre e la sorella di Edward La madre di Edward e la madre di Bella La madre di Bella e la nonna di Edward

Da 10 a 14 risposte esatte: Vampiro

Complimenti, il mondo di Twilight non ha davvero segreti per te! Di certo hai letto i libri milioni di volte e conosci a memoria anche il più piccolo dettaglio della saga.

Sei senza alcun dubbio un vampiro… e di sicuro amerai Midnight Sun, la storia di Twilight narrata dal punto di vista di Edward.

Da 5 a 10 risposte esatte: Licantropo

Mmm… sembra che tu non vada troppo d’accordo con i vampiri. Li rispetti sì, però non riesci proprio a capire il loro stile di vita, un po’ come i licantropi.

Midnight Sun forse ti aiuterà a vedere le cose dal loro punto di vista.

Da 0 a 5 risposte esatte: Umano

Sembra che il mondo di Twilight sia qualcosa di molto lontano dal tuo! Ma niente paura, i vampiri non sono creature spaventose come il Conte Dracula.

Per scoprirlo ti basterà leggere la storia dal punto di vista di Edward, Midnight Sun.