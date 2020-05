Twilight: ecco cosa ne pensa della saga Robert Pattinson!

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Twilight. La saga ideata da Stephenie Meyer è infatti tornata di prepotenza di tendenza per varie ragioni. In primis: Italia 1 ha rimandato in onda tutti i film della serie. In secondo luogo: la scrittrice dell’amatissima serie ha annunciato l’arrivo di un nuovo libro!

Il prossimo 4 maggio, infatti, uscirà in tutto il mondo Midnight Sun, nuovo capitolo della saga questa volta incentrato interamente sulla storia del vampiro Edward Cullen. Scopriremo insomma finalmente qualche curiosità in più sul vampiro adolescente che ha fatto innamorare Bella Swan.

Come di certo saprete, sul grande schermo il ruolo di Edward Cullen è stato interpretato dal fascinoso Robert Pattinson. Ma vi siete mai chiesti cosa ne pensasse della saga il buon Robert?

Penso sia una storia un po’ strana quella di Twilight. Mi sembra strana tutta questa accoglienza da parte delle persone. Immagino che i libri siano molto romantici. Ma allo stesso tempo non è quel tipo di romanticismo alla “Le pagine della nostra vita”. Quel libro è molto dolce e straziante ma Twilight parla di questo ragazzo, che trova la ragazza con cui vuole stare ma se la vuole anche mangiare. Voglio dire, non proprio mangiarla. Ma vabbé, bere il suo sangue, insomma avete capito. Non è che le altre persone dicano loro che non possono stare insieme, è proprio il suo corpo che glielo dice!

Robert, in ogni caso, non ha avuto nulla da dire sul film di cui è stato protagonista insieme a Kristen Stewart. L’attore ha semplicemente spiegato che la regista della saga, Catherine Hardwick, si era presa davvero un bel rischio.