Midnight Sun: svelata la data di uscita del libro in Italia!

Ci sono ottime notizie per tutte le fan della saga di Twilight! Midnight, il tanto atteso prequel, sta finalmente per arrivare in Italia! Nelle scorse ore, infatti, la casa editrice che ha in mano il progetto, Fazi Editore, ha annunciato la data di uscita italiana del romanzo!

Ecco quando uscirà in Italia Midnight Sun!

La data che vi dovete fissate per forza a calendario è il prossimo 24 settembre!



Cliccate qui per acquistare il libro!





Ecco come l’autrice del libro, Stephenie Meyer, ha commentato questo suo nuovo importante progetto:

Mi auguro che questo romanzo dia ai miei lettori la possibilità di vivere per un po’ in un mondo immaginario. Non riesco ad esprimere a parole quanto io abbia apprezzato la pazienza e il supporto che i fan mi hanno dato durante gli anni che mi sono stati necessari per finire Midnight Sun!

Come saprete, infatti, la storia di questo libro è stata piuttosto travagliata. L’autrice aveva infatti deciso di accantonare il suo progetto letterario dopo che una grossa parte iniziale del romanzo era finita online.

Ma adesso i tempi sono maturi e l’autrice può finalmente farci leggere tutto quello che vogliamo sapere da anni sulla storia di Edward Cullen!

Ecco la trama del libro Midnight Sun!