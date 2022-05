Boo Bitch – Netflix: Data di uscita e trama della serie con Lana Condor

Abbiamo conosciuto Lana Condor principalmente per i film del ciclo Tutte le volte che ho scritto ti amo e tra poco la vedremo tornare su Netflix. Infatti, l’8 luglio debutterà la nuova miniserie Boo Bitch che la vede come protagonista. La serie conterà otto episodi, ecco cosa sappiamo finora.

La serie è creata dalle co-showrunner Lauren Iungerich (On My Block, Awkward) ed Erin Ehrlich (Crazy Ex-Girlfriend, King of the Hill). Ha per protagonista una studentessa all’ultimo anno di liceo che ha vissuto la maggior parte della sua vita vivendo serenamente da lontano i riflettori. Quando si rende conto che, nel corso di una notte, è in grado di cambiare la propria storia e iniziare a vivere una “vita epica”, Erika coglie al volo l’opportunità… solo per svegliarsi la mattina dopo e scoprire di essere un fantasma.

Oltre a Lana Condor, Boo, Bitch presenta un cast di star emergenti. Alcuni dei personaggi di cui ci si può innamorare sono Zoe Colletti nel ruolo di Gia, Mason Versaw nel ruolo di Jake C., Aparna Brielle nel ruolo di Riley, Tenzing Norgay Trainor nel ruolo di Gavin e Jason Genao nel ruolo di Devon.

Ecco il post su Instagram:

