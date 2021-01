Tutte le volte che ho scritto ti amo e Kissing Booth: le serie finiranno nel 2021

In parte ce lo immaginavamo, ma ora è ufficiale: Netflix ha confermato che dopo Tutte le volte che ho scritto ti amo 3 e The Kissing Booth 3 entrambi i franchising volgeranno purtroppo al termine. A riportare la notizia è stato Variety, che ha riportato quanto deciso da Netflix.

Entrambi i titoli sono stati dei grandissimi successi per Netflix dunque non era scontato che il colosso dello streaming rinunciasse al franchising. Con questa decisione si va a confermare invece l’intenzione iniziale che voleva che entrambe le saghe si concludessero con il terzo episodio.

Una scelta, per certi versi, in controtendenza – basti pensare alle politiche portate avanti da Disney+ in cui i franchising vanno per la maggiore e che tende invece a voler valorizzare l’originalità del catalogo. Di questi tempi non si può che apprezzare.

Tutte le volte che ho scritto ti amo 3 e The Kissing Booth 3 usciranno entrambi nel corso del 2021. Attualmente Netflix non ha ancora confermato le date ufficiali, ma sappiamo che entrambi i film sono conclusi e che in essi potremo rivedere gli interpreti dei personaggi principali.

In Tutte le volte che ho scritto ti amo non mancheranno perciò Lana Condor e Noah Centineo, rispettivamente nei panni di Lara Jean e Peter. Mentre in The Kissing Booth torneranno Joey King e Jacob Elordi, che torneranno a interpretare per l’ultima volta Elle e Noah.

Tutti e quattro i film (Tutte le volte che ho scritto ti amo 1 e 2, The Kissing Booth 1 e 2) sono sempre disponibile su Netflix nel caso in cui abbiate voglia di fare un rewatch in attesa dei terzi episodi. Per saperne di più e per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti i film continuate a seguirci.