Il club delle babysitter 2 ci sarà? Possibili teorie sul seguito

Da oggi è disponibile su Netflix la prima stagione di una sorprendente serie teen: Il club delle babysitter. Dieci episodi ricchi di divertimento, piccoli e grandi drammi (scopri la recensione qui). Come spesso accade quando una serie finisce il pubblico ha una domanda sola: ci sarà un seguito? Non ci sono ancora notizie ufficiali da Netflix ma i numeri per un seguito ci sono tutti!

Le restrizioni causate dalla pandemia di Coronavirus hanno reso più difficile fare previsioni per i debutti e le riprese in generale. Tra le produzioni di Netflix che riprenderanno a breve vi ricordiamo La casa di carta. Se Il club delle babysitter 2 ci sarà molto probabilmente dovremmo aspettare l’autunno 2021. La prima stagione ha avuto come set Vancouver, in Canada e ha occupato da agosto a ottobre dello scorso anno. Il materiale a cui fare riferimento e da cui prendere ispirazione di certo non manca per un’eventuale stagione 2.

Quando la saga de il club delle babysitter ha cessato le pubblicazioni nel 2000, si contavano circa 213 romanzi pubblicati dalla casa editrice a partire dal 1976. Ann M. Martin (l’autrice) stima che a portare la sua firma sono tra i sessanta e gli ottanta volumi. L’attuale remake è un adattamento contemporaneo che richiede gli aggiustamenti come abbiamo visto. Tuttavia, le avventure (e disavventure) di queste giovanissimi e talentuose babysitter sono senza tempo e potrebbero continuare per molte stagioni ancora.

Ecco alcuni reazioni alla serie da Twitter:

Five minutes I’m loving #babysitterclub on @netflix 😁😁 — little miss ray sunshine ☀ (@sunbabe08) July 3, 2020

Can’t wait!! I’ll be watching 🥰 #babysitterclub — Alexa Elle Smith (@AElleSmith) July 2, 2020