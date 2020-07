Si intitola Il Colibrì il libro che lo scorso 2 luglio, nel corso di un importante cerimonia trasmessa su Rai Tre, si è portato a casa il Premio Strega 2020. Stiamo parlando, nel caso in cui ancora non lo conosceste, del più importante riconoscimento per uno scrittore del nostro paese.





A trionfare sulla concorrenza (fra gli altri in gara c’erano anche Almarina di Valeria Parrella e Febbre di Jonathan Bazzi) è stato Sandro Veronesi. Lo scrittore si è così portato a casa il suo secondo Premio Strega di carriera, dopo quello ottenuto nel 2006 con Caos Calmo.

Di che cosa parla Il Colibrì di Sandro Veronesi: ecco la trama del libro!

Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto d’arresto della caduta – perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce un mondo intero, in un tempo liquido che si estende dai primi anni settanta fino a un cupo futuro prossimo, quando all’improvviso splenderà il frutto della resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin, e sarà l’uomo nuovo.

In’intervista esclusiva concessa a Grazia, l’autore ha spiegato fra le altre cose che tipo di rapporto ha con il personaggio protagonista: