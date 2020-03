Troye Sivan annuncia il nuovo singolo Take Yourself Home

No, non è una canzone dedicata allo stare a casa durante questo Coronavirus ma è interessante la scelta di Troye Sivan per il titolo del suo nuovo singolo. Si chiama Take Yourself Home e sarà rilasciato il primo di aprile.

Il cantante australiano ha anche chiesto ai suoi fan di dargli una mano a realizzare il video musicale. Visto che non potrà girarlo in modo tradizionale, Troye ha chiamato adunata tutti coloro che hanno delle abilità come graphic designer o videomaker per mettere insieme un video anche a distanza. Insomma se avete un talento è il momento di farlo scoprire al mondo e anche al cantante che vi sta cercando per rendere memorabile questa quarantena.

Il singolo arriva dopo il successo dell’album Bloom, pubblicato il 31 agosto del 2018. Lo scorso anno poi il cantante era stato anche tour, con una data anche in Italia al Fabrique di Milano.

Questo è un piccolo tassello per il rilascio di un nuovo album che potrebbe avvenire magari entro la fine dell’anno. Il 2019 era stato un anno interessante per il cantante che tra tour e collaborazioni aveva conquistato il cuore di tutti. Chissà cosa gli riserverà musicalmente questo nuovo anno.

Siete curiosi di ascoltare il nuovo singolo di Troye Sivan, Take Yourself Home?