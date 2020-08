BTS: è uscito il video ufficiale di Dynamite! (testo e traduzione)

L’anteprima ve l’avevamo fatta vedere su Ginger Generation in questa occasione. Ma oggi il video di Dynamite dei BTS è finalmente arrivato per intero!

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Clicca qui per acquistare Dynamite dei Bangtan Boys su Amazon!





Offerte Mirabilandia: scopri hotel vicino a Mirabilandia



La clip che accompagna il nuovo singolo dei BTS è disponibile dalle ore 6 di questa stamattina, 21 agosto, e già ci ha fatti innamorare! Nel video ufficiale di Dynamite i BTS sono davvero più in forma che mai e si scatenano in un’esplosione incredibile di energia e di colori.

Clicca qui per leggere testo e traduzione di Dynamite!

Qui sotto trovate l’incredibile video ufficiale di Dynamite dei BTS!

BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV

Watch this video on YouTube

Come c’era da aspettarsi, a pochissime ore dall’uscita il video di Dynamote ha già frantumato qualunque record possibile e immaginabile. La premiere in diretta del video è infatti riuscita a registrare oltre 3 milioni di utenti connessi simultaneamente. Così facendo, i BTS sono riusciti a frantumare un record precedentemente detenuto da un altro gruppo K-Pop: le Blackpink! Le ragazze, come ricorderete, avevano attirato oltre 1 milione di utenti in diretta per la premiere di How you like that.

Cerca il tuo viaggio economico in autobus con Flixbus.it



Non ci sarebbe neanche da dirlo, ma nel frattempo i relativi hashtag sono entrati dritti dritti in vetta ai TT mondiali. La BTS Army si è da subito attivata per fare entrare in tendenza #DynamiteToday e #BTS_Dynamite.

Italia in MIniatura – Acquista ora e risparmia con i biglietti online!



La canzone, vi ricordiamo, è il primo singolo dei BTS interamente in lingua inglese. La band koreana ha intenzione di rilasciare un nuovo disco, ideale seguito di Map of the soul: 7 entro la fine del 2020. E con queste premesse non potrà essere che un capolavoro, ci scommettiamo!

Aquafan – Acquista biglietti e risparmia online