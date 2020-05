Tredici 4: Winston a caccia di verità su Monty. VIDEO!

La quarta stagione di Tredici sta per arrivare. Manca, infatti, pochissimo al 5 giugno giorno in cui la serie andrà in onda sulla piattaforma di streaming Netflix. Questa stagione sarà quella conclusiva e dovrà porre fine a tutti i misteri e le situazioni triste e complicate in cui si trovano i protagonisti.

Tra questi c’è Winston che avevamo conosciuto già nella terza stagione come fiamma di Monty (che non aveva ancora dichiarato a nessuno la sua omosessualità). Del suo personaggio e nel suo ruolo in questa stagione vi avevamo anticipato qualcosa già lo scorso anno (QUI per saperne di più), ma adesso si fa sempre più chiaro quale sarà il suo ruolo.

Ecco il video di Winston in Tredici 4

Winston è a caccia di verità su chi ha incastrato Monty e chiede ad Ani, molto amica di Clay e della combriccola, di rivelargli se sa qualcosa di tutta la vicenda. Ani dice di non sapere nulla, anche se sappiamo essere complice insieme agli altri sia della morte di Bryce che di aver incastrato Montgomery. Winston conclude la scena chiedendo “Perché mentire proprio a me? Cosa c’è di buono in questo?“.