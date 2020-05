Tredici 4: il personaggio di Monty potrebbe essere ancora vivo?

Netflix ha condiviso finalmente il trailer ufficiale della quarta stagione di Tredici che andrà in onda il 5 giugno e ci sono tanti nuovi interrogativi in merito.

Vediamo un Clay sempre alle prese con i suoi dissidi interiori e a volte fa veramente fatica ad avere contatto con la realtà. Quando si era conclusa la terza stagione eravamo rimasti con alcuni punti dubbi tra cui la presunta morte di Monty e il segreto che l’intera combriccola ha deciso di nascondere per sé, ossia come è avvenuta la morte di Bryce Walker.

Monty è ancora vivo in Tredici 4?

La quarta stagione riparte proprio dalla morte di Monty e dal fatto che il ragazzo sia stato accusato ingiustamente della morte del compagno e non solo. Per riabilitare il suo nome ci sarà Winston, suo interesse amoroso nella terza stagione che si batterà per dare giustizia al ragazzo (ve lo avevamo anticipato qui).

A ogni modo il dubbio che ci sorge dal trailer è: e se Monty fosse ancora vivo? Il cadavere del ragazzo non è mai stato mostrato e potrebbe essere stata solo una strategia della polizia per convincere i ragazzi a parlare. Monty appare in diverse scene a metà tra sogno e realtà nei pensieri di Clay. Non è da escludere anche che Clay possa essere stata una delle ultime persone a vederlo vivo e magari essere in qualche modo invischiato nella sua morte.

Ciò che è certo e che questa stagione ci sembra ancora più intricata della precedente, soprattutto adesso che tutto il gruppo di ragazzi di fatto si è macchiato di un crimine.