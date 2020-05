Amici Speciali: Alberto e Alessio scelgono chi schierare

Alberto Urso e Alessio Gaudino, in quanto vincitori delle prime due puntate di Amici Speciali, hanno appena ricevuto una comunicazione da parte della produzione. Giulia Pauselli, ballerina professionista del talent di Canale 5, ha comunicato ai due artisti che hanno la possibilità di scegliere chi schierare, per entrambe le squadre, nella prossima puntata.

Il primo a scegliere è stato Alberto, visto che ha avuto il punteggio più alto da parte della commissione al termine della seconda puntata. Il tenore ha schierato contro se stesso Random trovando ciò interessante perché sono i due opposti, Irama contro Gaia Gozzi (definendoli due gemelli separati alla nascita), Javier Rojas contro Andreas Muller perché sono due fuoriclasse.

Alessio ha scelto, invece, questi abbinamenti: Michele Bravi contro Umberto Gaudino, Giordana Angi contro Javier Rojas, lui contro Stash dei The Kolors.

I concorrenti in gara ad Amici Speciali

A scendere in campo in questa nuova avventura partecipano: 5 ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di Amici: il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino e per finire il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19°, il ballerino Javier Rojas.

Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, vincitori di Amici 14; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.