Panic: Tutto quello che sappiamo sulla serie tv in stile Hunger Games

Amazon Prime Video insieme a Netflix è una delle piattaforme di streaming che cerca di aggiornare costantemente il suo catalogo. In arrivo, prossimamente quest’anno, pare ci sia la serie tv Panic, stando a quanto leggiamo dalle prime indiscrezioni sembra che piacerà ai fan di Hunger Games. Ecco qualche dettaglio in più

Se vi sono piaciuti i libri e i film di Hunger Games, potreste apprezzare, probabilmente, il romanzo di Lauren Oliver del 2014, Panic. La trama è abbastanza simile anche se un po’ meno cruenta e sanguinosa. Infatti, alcuni adolescenti competono e si schierano l’uno contro l’altro per vincere un premio che potrebbe cambiare la loro vita. Amazon Prime Video ha ordinato un pilot per la serie tv Panic. Olivia Welch, Mike Faist e Ashlei Sharpe Chestnut hanno ricevuto il ruolo per i personaggi principali.

La storia racconta le vicende di gruppo di ragazzi delle superiori di una piccola città. Dopo la laurea, in varie circostanze personali si ritrovano a competere in un gioco pericoloso ed illegale, chiamato appunto Panic. L’obiettivo è ottenere un premio in denaro che rappresenta, per ciascuno dei suoi componenti, un’opportunità per sfuggire dalla loro città abbastanza povera e cambiare vita. Le sfide nel gioco risultano molto pericolose e diventano progressivamente più rischiose e difficili. I ragazzi dovranno affrontare alcune delle loro paure peggiori rischiando di perdere in parte anche la loro identità.

Panic racconta una storia rivolta ai giovani adulti, ma chiunque può essere catturato dai personaggi avvincenti e dal dramma ad alto rischio portato in vita da Lauren Oliver. Lei è un talento raro nella sua capacità di cogliere questa generazione in maniera così autentica, aveva dichiarato Jennifer Salke incaricata della serie per Amazon Prime Video. Le riprese della prima stagione avrebbero già preso il via nell’ottobre 2019 nello stato del Texas.