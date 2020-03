A malapena di Nyv: audio e testo del brano dall’album Low profile

A malapena è una delle canzoni contenute nell’album Low profile di Nyv. Nyv, 23 anni, nata in Lussemburgo vive a Cormano (MI), polistrumentista suona: pianoforte, chitarra e ukulele. Pubblica con Sugar l’album che contiene diversi inediti presentati ad Amici 19.

Audio

A malapena

Testo

Sbiadiscono i contorni

quanto i tuoi ricordi

lo sguardo si trascina verso il basso

la cenere rimasta si consuma e macchia il letto

sul bordo del bicchiere lasci i sogni

ti spogli e ti addormenti

ne senti l’esigenza ad ogni sera

in cerca d’amore ma ti innamori a malapena

Rivestiti, è mattina e trovi i segni

vuoi la soluzione che ti tolga i sentimenti

sarebbe troppo facile riuscire ad astenersi

ma si nasconde bene la voglia di appartenerci ancora

rivestiti, è mattina e tocca andare via

lontani di giorno e vicini la notte

se non ti basto per te è solo sesso

perchè mi guardi così?

perchè mi guardi così?

mi guardi così

A piccole dosi mi rattristo

forse perchè sei tossico

ma ci baciamo come due scemi

siamo ignari, incompresi

lo sai che stare insieme è un pericolo

è così che va, va ,va

uno dei due si affeziona più dell’altro

Rivestiti, è mattina e trovi i segni

vuoi la soluzione che ti tolga i sentimenti

sarebbe troppo facile riuscire ad astenersi

ma si nasconde bene la voglia di appartenerci ancora

rivestiti, è mattina e tocca andare via

lontani di giorno e vicini la notte

se non ti basto per te è solo sesso

perchè mi guardi così?

perchè mi guardi così?

E ti morderai la lingua a costo di ignorarmi

ti inventerai le assenze pur di non vedermi

farai finta che sia meno importante degli altri

e ti renderai conto che mi cercherai

ma non potrai più avermi

la lingua a costo di ignorarmi

ti inventerai le assenze

pur di non vedermi

farai finta che sia meno importante degli altri

e ti renderai conto

che mi cercherai ma non potrai più avermi

