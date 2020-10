Patrik: testo e significato di Altre mille volte, il nuovo singolo

Altre mille volte è il nuovo singolo del giovane cantautore pop urban Patrik. Il brano è un’energica ballad pop-rock dalle influenze urban, unite a sonorità acustiche di chitarra e batteria.

Un singolo autobiografico in cui l’artista racconta della fine di una storia importante di cui rimane il ricordo dei bei momenti passati, insieme alla nostalgia del rendersi conto di tenere ancora l’uno all’altra, di “essere distanti, ma con pezzi mancanti”. Racconta Patrik:

Altre mille volte è un insieme di flashback nostalgici di sentimenti contrastanti (speranza e pessimismo) e di riflessioni su ciò che significa realmente amare una persona, lasciarla andare per il suo futuro, la sua realizzazione personale, in un mondo dagli ideali stravolti che spinge a pensare che la felicità arrivi principalmente dai beni materiali.

Audio

Testo di Altre Mille Volte di Patrik

E siamo soli in questa notte

Non voglio perderti ancora altre mille volte

Fuori al balcone urli e piangi ma sottovoce

L’ amore a volte ti da tanto ma a volte toglie

E guardavamo al futuro scrivendo storie

Ma adesso è proprio quel futuro che ci divide

volevo curare i cuori, tu le persone

dimenticandoci di noi, abbiamo perso le strade…

RIT

Ricordati il mio nome, che sei speciale

Quando sorridi giuro mi fai male

Ma è così reale che non puoi dimenticare… no

Ricordati il mio nome , che sei speciale

Non voglio essere solo uno dei tanti

Siamo distanti, sì… ma con pezzi mancanti… noi, noi, noi…

E tu lo sai che non posso stare

Così lontano da te mi disintegro a pensare

Nel letto, che è peggio di un buco nel petto

Tienimi stretto, perché non sono bravo a restare

No, no, sono disposto a seguirti sul fondo

perfino a perdonare ed è ciò che ho giurato

quando studiavi alle 5 di mattina

e io proprio non capivo, perché ti volevo solo mia…

RIT

Ricordati il mio nome, che sei speciale

Quando sorridi giuro mi fai male

Ma è così reale che non puoi dimenticare… no

Ricordati il mio nome , che sei speciale

Non voglio essere solo uno dei tanti

Siamo distanti, sì… ma con pezzi mancanti… noi, noi, noi…

A volte devi lasciar andare la cosa a cui tieni di più,

lo so che fa male ma tu

ricorda sempre l’amore non è il per sempre

ma il volere bene al di là di tutto…

ti giuro che ho paura che due vite così diverse

possano non andare insieme,

non andare come volavamo noi…

RIT

Ricordati il mio nome, che sei speciale

Quando sorridi giuro mi fai male

Ma è così reale che non puoi dimenticare… no

Ricordati il mio nome, che sei speciale

Non voglio essere solo uno dei tanti

Siamo distanti, sì… ma con pezzi mancanti… noi, noi, noi…