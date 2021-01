Rosé delle Blackpink sta per pubblicare il suo primo singolo solista!

Appuntamento imperdibile il prossimo 31 gennaio con The Show, uno speciale live in streaming delle Blackpink organizzato dalla YG Entertainment! Un evento al quale davvero non dovete mancare, anche perché alla fine dello show Rosé avrà una sorpresa per voi!

L’artista ha infatti annunciato tramite la sua casa discografica l’uscita del suo primo singolo da solista! OMG!

Il primo singolo di Rosé delle Blackpink: ecco il teaser

Almeno per il momento non ci è dato sapere il titolo della prima canzone di Rosé. Il brano è stato annunciato con la pubblicazione di un breve video che potete recuperare qui sotto

Viene ovviamwnte da pensare che nei prossimi giorni Rosé ci regalerà nuove anticipazioni di questo suo pezzo tanto atteso.

Clicca qui per comprare The Album delle Blackpink!





Ecco il video teaser del singolo di Rosé delle Blacpink

ROSÉ - COMING SOON TEASER

Watch this video on YouTube

In assenza di un tour mondiale a causa dell’emergenza Covid anche le Blackpink hanno deciso di venire incontro ai loro fan. I Blinks avranno la possiblità di ascoltare finalmente dal vivo tutte le canzoni del loro The Album proprio in occasione dell’evento The Show.

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Nel corso di questo live così speciale, dunque, oltre al singolo di Rosé, avremo anche la possibilità di ascoltare tutti i recenti brani delle ragazze. Da How you like that a Ice Cream, passando per Lovesick Girls per le meno recenti Du du du du du du e Bombayah.

Clicca qui per abbonarti a Disney Plus!

The Show, vi informiamo, verrà tramesso alle ore 6 del mattino, secondo il fuso italiano, del 31 gennaio. Se siete interessati a seguirlo e a scoprire come funziona la membership per poterlo vedere vi invitiamo a cliccare qui.

Siamo davvero troppo curiosi di scoprire che cosa la dolce Rosé ha in serbo per noi! Siamo sicuri che non ci deluderà!