Sangiovanni: è uscito il suo primo disco, acquistalo qui! (tracklist)

Sangiovanni ha realizzato il suo sogno! A partire da oggi, 14 maggio, è disponibile in tutti gli online store e nelle piattaforme di streaming il suo primo disco!

Clicca qui per comprare il disco!





Il primo album della carriera di Sangiovanni esce a pochissime ore dalla finalissima di Amici 20 a cui l’artista vicentino avrà l’onore di partecipare. Insieme a lui ci saranno anche Aka7even, Deddy, la fidanzata Giulia e Alessandro.

Clicca qui per comprare la felpa di Amici!

Sangiovanni è, insieme a Giulia, il favorito per la vittoria finale. L’artista si è ormai conquistato il favore del pubblico, grazie in particolare ai suoi potentissimi inediti. Tutta Italia ormai (professori compresi) conoscono a memoria pezzi come Lady (già disco di platino), Tutta la notte (Disco d’oro) e il più recente singolo estivo Malibu.

La Tracklist del primo disco di Sangio

L’ EP contiene 5 inediti tra cui “Lady” già disco di platino e l’ultima hit “Malibu”, oltre alle sue popolarissime “Guccy Bag”, “Hype”, “Tutta la Notte” (disco d’oro) e un’inedita versione live di “Maledetta Primavera”.

Tutte le date dell’instore tour del disco

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, Sangiovanni ha annunciato anche tutte le tappe del suo instore tour firmacopie.

Qui sotto trovate il dettaglio con tutti gli appuntamenti!