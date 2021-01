ToonMe: l’app che ti trasforma in un cartone Disney/Pixar

ToonMe è l’app che ti permette di avere un volto virtuale con il classico stile Disney o Pixar. Lo strumento digitale sta spopolando tra gli utenti del web. In questo articolo parleremo di ToonMe e del suo funzionamento. Per farla breve, non dovrete fare altro che scegliere una foto dalla galleria del vostro cellulare e cartoonizzarla. Un’app, ve lo assicuriamo, intuitiva, facile da usare e che promette tanto divertimento nella sua semplicità. ToonMe funziona grazie a una serie di algoritmi di intelligenza artificiale, che permette all’interessato di diventare un vero e proprio disegno animato. L’app ricorda a grandi linee Anime Face Filter di Snapchat, ma con più di una sfumatura inconfondibilmente occidentale.

TOONME SPOPOLA SUI SOCIAL

ToonMe è un’applicazione di fotoritocco che sta spopolando su Instagram e TikTok. Proprio su tali piattaforme i vari utenti si divertono a scambiarsi le loro facce trasformate in cartoni Disney e/o Pixar. In numerosi caricano i loro selfie in cui i loro volti abbandonano i tratti reali e apparendo come se facessero parte di un lungometraggio prodotto dalla Walt Disney. Forse la sua fortuna ToonMe la deve in gran parte a Soul, l’ultimo film Pixar che ha ricevuto feedback molto positivi in tutto il mondo. Tutto è partito da alcuni influencer che sui social hanno proposto le loro foto modificate tramite ToonMe, facendo diventare tale applicazione una vera e propria moda in poche ore!

COME FUNZIONA

ToonMe, come abbiamo già anticipato, è molto semplice da utilizzare. Come prima cosa scaricate l’app da Google Play o da Apple Store. In seguito non dovrete fare altro che scegliere la foto che più vi garba e modificarla tramite l’app. Come fare? Nulla di più facile! Cliccate su Choose Photo, scegliete l’immagine e caricatela nell’app. Una volta modificata, avrete a disposizione una moltitudine di effetti per abbellire l’immagine cartoonizzata. Precisiamo che in realtà già lo scorso anno l’applicazione era divenuta virale grazie ad alcuni artisti del web, che si divertivano a utilizzarla e a postare le loro creazioni. Non ci resta che augurarvi buon divertimento!

