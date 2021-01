In occasione del Daytime di Amici 20 del 12 gennaio, i telespettatori da casa hanno scoperto il significato di La Libertad, il trascinante inedito in lingua spagnola presentato il giorno del suo arrivo. La libertad è una canzone ritmata e intensa che racconta una vicenda che Ibla ha vissuto sulla sua stessa pelle.

"I sogni diventano realtà" Emozioni a non finire anche per Ibla che chiama subito la mamma ❤️ #Amici20

Ibla ha spiegato il significato della sua canzone al collega Alessandro, con il quale è entrato nella scuola proprio di recente:

Questa canzone è nata durante il lockdown e parla di una storia d’amore mia passata che ho voluto trasformare in canzone, è stato forte cantarla sul palco.



Qui sotto trovate il testo e la traduzione di La Libertad di Ibla!

Testo di Libertad di Ibla di Amici 20

l’amore non deve mai essere rinuncia

l’amore è libertà

y0 soy el fuego

yo soy el aire

yo puedo hacer todo lo que quiero

y0 soy calma y soy tormenta

yo puedo hacer todo lo que quiero

encadenaste mi sueño por celo

y lo llamaste amor

me quisiste pequeña y sola

y lo llamaste amor

amor que viene amor que va

no renuncies a la libertad

no renuncies a la libertad

me sentí bien me sentì apreciada

la primera vez que me miraste

tu cara limpia y tu voz

desaparecieron como el tiempo

encadenaste mi sueno por celo

y lo llamaste amor

me quisiste pequeña y sola

y lo llamaste amor

amor que viene amor que va

no renuncies a la libertad ginger

no renuncies a la libertad

y ahora mira mira

come son diventata da quando me ne sono andata

y ahora mira que no mi ferma neanche un terremoto

y ahora mira mira

che il male che mi hai fatto ti è tornato indietro

y ahora mira mira

y ahora mira mira

amor que viene amor que va

no renuncies a la libertad

amor que viene amor que va

no renuncies a la libertad

Traduzione La Libertad Ibla Amici 20

L’amore non deve essere mai rinuncia

l’amore è libertà

io sono il fuoco

i0 sono l’aria

io posso fare tutto quello che voglio

i0 sono la calma e sono la tempesta

io posso

hai incatenato il mio sogno per la tua gelosia

e l’hai chiamato amore

mi hai voluta piccola e s0la

e l’hai chiamato amore

amore che viene e amore che se ne va

non rinunciare alla libertà

non rinunciare alla libertà

mi sono sentita bene mi sono sentita apprezzata

la prima volta che mi hai guardato

la tua faccia limpida e la tua voce

sono scomparsi con il tempo

hai incatenato il mio sogno per la tua gelosia

e l’hai chiamato amore

mi hai voluta piccola e s0la

e l’hai chiamato amore

amore che viene e amore che se ne va

non rinunciare alla libertà

non rinunciare alla libertà

e adesso guarda guarda

come son diventata da quando me ne sono andata

e adesso guarda che non mi ferma neeanche un terremoto

e adesso guarda guarda

che il mare mi hai fatto è tornato indietro

e adesso guarda guarda

e adesso guarda guarda

amore che viene e amore che se ne va

non rinunciare alla libertà

amore che viene e amore che se ne va

non rinunciare alla libertà