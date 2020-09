Snapchat, il filtro che ti trasforma in un anime: ecco come

Su Instagram molti utenti sono soliti postare foto che, tramite appositi filtri, modificano i loro visi, rendendoli veri e propri personaggi manga. Molti si chiedono quale sia il metodo per utilizzare il filtro che trasforma il proprio volto in un anime. In realtà, esso non è da ricercarsi su Instagram, ma su un’applicazione molto conosciuta e utilizzata: Snapchat. Il filtro è presente proprio in quest’app, divenuta famosa per aver lanciato l’uso delle stories. In questo articolo vi spiegheremo come poter modificare il vostro volto, trasformandovi in un vero e proprio cartone animato giapponese.

SNAPCHAT TI TRASFORMA IN UN ANIME: ECCO COME

Tutti noi, soprattutto quando eravamo bambini, abbiamo sognato di essere, anche solo per un momento, Goku, Rufy, Naruto o Ash Ketchum. Insomma, il protagonista di un anime giapponese. Ora è possibile realizzare il nostro desiderio, seppur virtualmente, tramite un’apposita applicazione che si trova su Snapchat. Ma come? Per prima cosa, sarà necessario scaricare l’applicazione, utilizzare il filtro e pubblicare il risultato ottenuto su Instagram, dove è nata una vera e propria challenge tra utenti, tutt’ora in corso!

Non dovete fare altro che aprire l’applicazione e andare nella sezione filtri che trovate in basso a destra, vicino al pulsante della foto, cliccando sul primo filtro suggerito denominato Anime Style. Vi basterà, a questo punto, scattare una foto applicando il precitato filtro. Nel caso in cui desideriate ottenere un risultato ulteriormente migliore e soddisfacente, potete già utilizzare una foto scattata precedentemente e presente nella galleria del vostro cellulare.

JAPAN-STYLE

L’applicazione Anime Style si dimostra essere una proposta tanto semplice, quanto divertente. È sicuramente sfizioso ritrovarsi con caratteri squisitamente orientali, dando vita a un nostro manga personalizzato, in singolo o in compagnia di amici. Una volta che avrete fatto la foto, non vi resterà che scaricarla e condividerla su Instagram o su altri social, come Facebook e Twitter. Banzai!

Avete già utilizzato l’app di Snapchat Anime Style? Dite la vostra!