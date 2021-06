Tommaso Stanzani festeggia la maturità: gli auguri di Tommaso Zorzi

Terminata l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani ha affrontato, superando, l’esame di maturità. Un risultato importante che il ballerino ha condiviso su Instagram con un post in cui festeggia il traguardo appena raggiunto, insieme ai genitori.

“Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile – ha scritto sul suo profilo Instagram -. Ero appena uscito da ‘Amici’ e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto – ha aggiunto -, ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente maturo”, ha concluso Tommaso.

Tommaso Zorzi, purtroppo, non ha potuto festeggiare il diploma con Tommaso Stanzani. L’influencer e conduttore televisivo, al momento, si trova in vacanza con la sorella Gaia e la madre in Piemonte. Tuttavia, non ha dimenticato di fare i suoi migliori auguri al ballerino. “Bravissimo, amore mio”, questo il commento al post dell’artista emiliano che ultimamente ha instaurato un legame affettivo con Zorzi.

I due ragazzi si sono conosciuti proprio dopo l’eliminazione di Tommaso da Amici, più precisamente dopo un’intervista del ballerino rilasciata a Verissimo. Tommaso Zorzi, in quell’occasione, aveva pubblicato alcuni commenti su Instagram, mostrando la sua ammirazione nei confronti del ballerino. In seguito ci sono stati degli incontri a Milano e infine si sono scambiati dei messaggi sui social che non sono passati inosservati.

Tommaso Stanzani, intanto, sta per tornate in tv. Il ballerino di Amici 20, infatti, è stato scelto per fare parte del corpo di ballo di Battiti Live 2021 che andrà in onda su Italia 1 da metà luglio.