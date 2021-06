Elite 5 – Netflix: Chi ci sarà nel cast della prossima stagione?

La quarta stagione del thriller teen drama spagnolo Elite non ci ha emozionato o colpito particolarmente (leggi la recensione qui). Tuttavia, la serie ha già avuto il via libera per il rinnovo e le riprese della quinta stagione sono in corso da Marzo. Visto il recente rinnovo e il finale ci chiediamo quali personaggi torneranno e quali no?

Guzman e Ander nell’ultimo episodio della quarta stagione di Elite partono per un viaggio intorno al mondo. Tra i motivi che spingono il primo la volontà di cambiare aria dopo la fine della storia con Nadia, poi con Ari e del reato commesso per difendere quest’ultima. Ander invece vuole per una volta seguire il suo sogno senza reprimersi per star vicino a Omar. Molto probabilmente perciò questi due personaggi non torneranno nella prossima stagione.

Gli attori che interpretano Omar e Samuel qualche tempo fa avevano annunciato il loro addio dopo la quarta stagione. Tuttavia, Itzan Escamilla ha partecipato alla riprese di Elite 5 perciò il dubbio sulla sua presenza rimane. Ari, Mencia, Patrick, Cayetana, Rebe e Philippe ci saranno quasi sicuramente visto che hanno storyline aperte e sviluppabili. Tra le new entry già annunciate e molte attese troviamo poi Valentina Zenere (i dettagli qui).

Chi sicuramente non tornerà se non sotto forma di flashback è Armando interpretato da Andres Velencoso.